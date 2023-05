Juventus-Milan | Champions conquistata | una stagione sofferta

Juve, Bonucci dopo il ko con ilha parlato poi di come laha vissuto questi momenti altalenanti che hanno condizionato l'intera stagione: " Quando escono notizie ne parli e ti porta ...Una cosa è certa: le strade di Angel e lasi separeranno a fine stagione, ovvero dopo l'ultimo match contro l'Udinese (e non è dato a sapere se il Fideo giocherà o se quella contro il...Le prime pagine - Calciomercato.itLa Gazzetta dello Sport apre con il successo delall'Allianz Staduum: "Eurodiavolo", Giroud affonda lae va in Champions. Pioli festeggia ma avverte: "...

Allegri: "Una stagione che non auguro a nessuno. Saremmo in Champions senza i punti tolti" La Gazzetta dello Sport

Dal gol di Giroud e la sconfitta contro il Milan fino al ricordo della tragedia dell'Heysel: tutte le notizie di giornata sulla Juve ...Definite le quattro squadre per la competizione più ambita, in attesa della finale della Roma in Europa League. Salvo il Lecce, Verona e Spezia si giocano ...