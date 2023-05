Juventus | l’ultima di Di Maria in bianconero finisce tra i fischi dell’Allianz Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 maggio 2023) Quella fra Die lasembrava destinata a diventare una nuova storia d’amore piena di soddisfazioni. Nonostante l’età dell’argentino e la volontà, più volte ricordata dal giocatore stesso, di finire la carriera in Argentina, El Fideo poteva diventare come Tevez, un simbolo, quasi una bandiera. Se non nei numeri, almeno nella leadership. Invece tutto sta andando a rotoli. Il futuro incerto della Juve potrebbe incidere sulle sue prestazioni poco scintillanti che, a loro volta, incidono sul rapporto con squadra e allenatore. Un circolo vizioso da interrompere in un solo modo. Ognuno per la sua strada. In questo modo nasce l’addio di Dicon il mondo. “Finiscono tra ial 19? del secondo tempo della quinta sconfitta interna stagionale della, ore ...