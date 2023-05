Juventus | il Milan ti manda in Conference League

Leggi su zon

(Di lunedì 29 maggio 2023) È ancora presto per un verdetto ufficiale, ma ad una giornata dalla fine del campionato si può iniziare ad azzardare qualcosa. Siamo tutti ormai consci della situazione societaria ed extra campo della, invischiata nel caos della questione stupendi e non solo. Nonostante i 69 punti sul campo conquistati, che di fatto la porterebbero a giocarsi domenica prossima un posto in Champions, i punti di penalizzazione la condannano ad un piazzamento inferiore. Il -10 inflitto hai bianconeri li portano adesso a 59 punti, a -1 dalla Roma e a -2 dall’Atalanta. Se il campionato finisse oggi, lasarebbe matematicamente qualificata per la prossima. Il terzo torneo per importanza accoglierebbe in questo modo durante la sua terza edizione la squadra più importante fra tutte ...