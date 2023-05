Juventus | Di Maria fischiato La compagna sui social | “Fai attenzione a come tratti le persone”

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’esperienza allo Stadium di Angel Ditermina tra i fischi. L’argentino dellaè stato contestato dal pubblico dopo il cambio nel secondo tempo del match contro il Milan. Alti e bassi, luci e ombre per il Fideo che si prepara all’addio in estate. E intanto sulle Instagram stories di Jorgelina Cardoso,del Fideo, è apparsa una storia che potrebbe essere riferirsi proprio ai fischi di domenica sera: “Faile. Le cose che fai hanno uno strano modo di tornare da te”. È l’ultimo capitolo di un’avventura che potrebbe chiudersi con appena 4 gol in Serie A. SportFace.

... ma che hanno appesantito il monte stipendi: Pogba 11 milioni lordi, Di8, Paredes 9. ... La suaaveva per distacco il totale ingaggi più alto della Serie A e non è mai stata competitiva ...Q ualche settimana fa il rinnovo del contratto di Angel Dicon lasembrava vicino, addirittura a un passo. Prima del Mondiale in Qatar, con la maglia bianconera addosso, non aveva impressionato, ma tornato da Doha con la medaglia d'oro, il ......Stadium domenica sera ha fischiato un po' tutta la squadra e bersagliato nello specifico Di. ..., Pavanello fa fuori Allegri: "Serve una boccata di aria fresca"Intanto c'è chi invoca le ...

L'addio alla Champions League, per questa stagione, della Juventus apre a scenari imprevedibili per il mercato estivo. Vlahovic può essere ceduto, ma ...Calciomercato Juventus ormai aperto. La stagione, come confermato dal tecnico è finita prima a Siviglia, e poi con il "tribunale" Un'annata da dimenticare.