Juve | tutte le tappe delle inchieste e i procedimenti in corso

(Di lunedì 29 maggio 2023) La Procura Figc apre un fascicolo su una serie di plusvalenze degli ultimi due anni dopo una verifica ispettiva della Consob sulle società quotate in Borsa. In totale sono 62 le operazioni segnalate. ...

il filone stipendi 27 novembre 2021: via agli interrogatori 23 marzo 2022: nuove perquisizioni della Guardia di Finanza 25 marzo 2022: gli interrogatori proseguono 1 aprile 2022 : lafra gli 11 ......dellatra ricorso e patteggiamento

Alla Bobo TV, Antonio Cassano ha attaccato duramente Allegri. Di seguito, le parole riprese da TMW. "Molto probabilmente salterà Allegri, devono farlo saltare, la Juve non ...La presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani ha parlato in conferenza stampa della scelta di Salerno come sede della finale della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiano ...