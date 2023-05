Juve - Milan e Inter verso la finale di Champions | il commento della Gazzetta

La 37ª giornata di Serie A va all'archivio con la vittoria delper 0 - 1 sulla, che qualifica i rossoneri alla prossima Champions ...Ilvince allo Stadium contro la, con un gol di Giroud e conquista con un turno di anticipo la qualificazione per l'Europa che conta. Nel prossimo, e conclusivo, turno dovrà vedersela con ...Juventus -pagelle: promossi e bocciatiGiroud voto 8 Lalo imbavaglia per quasi tutto il primo tempo, fino al colpo di testa magico, imprendibile per Szczesny, che manda ilin Champions Thiaw - Tomori voto 7 Serata piena ...

Juve-Milan 0-1: gol di Giroud | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

JUVENTUS Szczesny 6,5: il portiere polacco riesce a tenere in piedi la Juventus con un paio di ottime parate, ma non basta per arrivare sul colpo di testa di Olivier Giroud. Gatti 5,5: la sufficienza ...Conferenza stampa Allegri post Juve Milan: le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri dopo il match di Serie Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Milan… Leggi ...