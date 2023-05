Juve | il futuro di Kulusevski resta un rebus | 'Non so nulla | è il momento di parlare col Tottenham'

... è un lavoro partito almeno quattro anni fa con una riorganizzazione strutturale della Lega Calcio che ha cambiato pelle e si è ripresa il suo. La partita non è più soltanto la semplice ...... viceversa, proprio dal declino dellahanno tratto fortune che non conoscevano da decenni ... di schianto, durante i verdetti che, invece di essere uno, rimandano ad unimmaginato come una ...Insomma, questaè un' orchestra perfetta : e non vuole smettere di suonare proprio ora. Uragano nerazzurro, le doppiette dei bomber trascinano l'Inter in semifinale Non c'è storia, il Bologna si ...

"Kulusevski può tornare alla Juve": intanto lui parla del suo futuro Corriere dello Sport

Ci sono tanti punti interrogativi che riguardano il futuro della Juventus, che si appresta a concludere la stagione senza alcun titolo.Allegri-Juve (Sky Sport): sarà confermato tecnico bianconero al 90%. Secondo l’emittente si va verso la conferma di Max Nel post partita di Juve-Milan, dagli studi di Sky… Leggi ...