(Di lunedì 29 maggio 2023) Quest'oggi ricorre il 38anniversario. Lantus ha ricordato la triste ricorrenza , così come a Coverciano si è svolta una manifestazione che commemora le 39 vittime di ...

Quest'oggi ricorre il 38anniversario della tragedia dell'Heysel . La Juventus ha ricordato la triste ricorrenza , così come a Coverciano si è svolta una manifestazione che commemora le 39 vittime di ...... Andrea Lorentini ; il direttore del Centro Tecnico Federale di Coverciano, Maurizio Francini, e l'ex difensore della Juventus, che prese parte a quella sfida, Sergio. L'incontro sarà moderato ...... di origini umbre, una donna che non si sarebbe detta maritata, essendo libera e piena di, ... ero Oscar Damiani e in quell'anno facemmo due tornei, uno se lo aggiudicò laed uno il Milan. ...

Juve, Brio sulla tragedia dell'Heysel: "Voglio precisare una cosa" Corriere dello Sport

L'ex difensore della Juve: 'Non sapevamo dei 39 morti, fu una strage vera e propria' FIRENZE (ITALPRESS) - Il 29 maggio 1985 'è una data che ...Un convegno a Firenze per ricordare quanto accaduto il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, finale della Coppa dei campioni tra Juventus e Liverpool, in cui morirono 39 persone, di cui 32 i ...