Justice League | come finisce il film?

(Di lunedì 29 maggio 2023)con una scena post-credits in cui Lex Luthor è fuggito dal manicomio di Arkham e recluta Slade Wilson per formare una propria lega. Dopo la battaglia, Bruce e Diana decidono di creare una base operativa per la squadra, con spazio per altri membri. Mentre la squadra si costituisce, Diana torna sotto i riflettori del pubblicoeroina; Barry ottiene un lavoro nel dipartimento di polizia di Central City, impressionando il padre; Victor continua a migliorare le sue capacità con il padre nei laboratori S.T.A.R.; Arthur continua a proteggere le persone sui mari; Superman riprende la sua vitareporter Clark Kent eprotettore della Terra. Precedentemente, il corpo di Clark Kent viene riesumato e posto nel liquido amniotico della camera della genesi ...

Il supercriminale, solitamente raffigurato come un androide extraterrestre dalla pelle verde e calvo, è un noto membro della Legion of Doom , il che lo rende un cattivo della

Suicide Squad: Kill the Justice League avrebbe dovuto essere lanciato oggi, ma poi è stato ritardato di oltre sette mesi.