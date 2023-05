Joe Biden cerca troppo il compromesso coi Repubblicani?

(Di lunedì 29 maggio 2023) È una vecchia accusa che viene fatta al presidente statunitense, ora se ne riparla per l'accordo sul “tetto del debito”

... Usa e Russia Con la Russia sicuramente i rapporti si intensificheranno, Putin è stato tra i primi leader a complimentarsi ma del resto l'ha fatto anchee anche Xi Jinping per l'elezione ...Le Borse europee proseguono la seduta in calo nonostante l'intesa raggiunta sull'innalzamento del tetto del debito americano tra il presidente Usa,, e lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, che ora dovrà superare l'esame del Parlamento americano. Milano ( - 0,6%) guida i ribassi davanti a Francoforte e Parigi ( - 0,3%), in una ...Washington , 29. Dopo settimane di serrati negoziati, il presidente degli Stati Uniti, il democratico, e lo speaker della Camera dei Rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, sono arrivati ad un'intesa di massima sul tetto del debito. L'accordo blocca il primo default nella storia ...

È una vecchia accusa che viene fatta al presidente statunitense, ora se ne riparla per l'accordo sul “tetto del debito” ...Secondo i media statunitensi, Donald Trump avrebbe conservato apertamente le carte segrete trovate a casa sua. Ha anche fatto rimuovere delle scatole di documenti in un momento sospetto.