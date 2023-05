Italy Loves Romagna | il cast del concerto di Campovolo

Il mondo della musica si unisce per dare sostegno alla popolazione colpita dall' alluvione in Emilia Romagna . Dopo gli appelli e le dichiarazioni, ora arrivaRomagna , il grande concerto - evento che si terrà sabato 24 giugno alla Rcf Arena di Reggio Emilia a Campovolo, a cui parteciperanno tanti big della scena italiana. A salire sul palco ...Il mondo della musica si unisce per dare sostegno alla popolazione colpita dall' alluvione in Emilia Romagna . Dopo gli appelli e le dichiarazioni, ora arrivaRomagna , il grande concerto - evento che si terrà sabato 24 giugno alla Rcf Arena di Reggio Emilia a Campovolo, a cui parteciperanno tanti big della scena italiana. A salire sul palco ...

"Italia Loves Romagna", da Blanco a Zucchero: ecco chi ci sarà a Campovolo per gli alluvionati TGCOM

Sono tanti i big della musica italiana che parteciperanno al concertone benefico "Italia Loves Romagna" per la raccolta fondi a sostegno delle popolazioni e delle attività colpite dalla recente alluvi ...La musica italiana insieme per la Romagna. È questo lo spirito che animerà "Italia loves Romagna", il grande concerto-evento per sostenere le popolazioni co ...