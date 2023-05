Italia Loves Romagna | i nomi degli artisti del maxi concerto benefico di Campovolo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Molti cantantini hanno deciso di riunirsi e prendere parte alche si terrà sabato 24 giugno alla Rcf Arena di Reggio Emilia a, in sostegno delle vittime dell’alluvione in Emilia-. Si tratta del secondone organizzato per raccogliere fondi a sostegno dell’Emilia, che 11 anni fa aveva dovuto affrontare un’altra tragedia, quella del terremoto nel modenese. Allora furono 20 le vittime (tra cui due decessi), circa 350 i feriti, e all’incirca 15 000 gli sfollati. In quel lontano 2012 fu organizzato ilEmilia, a cui presero parte alcune superstar della musica ...

Svelato il cast di 'Romagna'. Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. Sono questi i ...I big della musica italiana il 24 giugno a Reggio Emilia perRomagna, il concerto benefico per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione I 15 big sul palco del Campovolo Insieme per beneficenza L'invito del sottosegretario alla Cultura Dove ...... che attraverso le 7 aziende che la compongono garantisce la gestione completa a livello strategico e operativo della Rcf Arena, ha espresso grande entusiasmo per l'annunciato evento...

'Italia Loves Romagna': i 15 big sul palco del Campovolo per gli alluvionati il Resto del Carlino

Tutti insieme per l’Emilia: la musica italiana si stringe in supporto alla popolazione colpita dall’alluvione, il 24 giugno sul palco del Campovolo.Anche se il peggio sembra essere passato, in Emilia-Romagna e in particolare nelle città e nei territori romagnoli colpiti dalle disastrose alluvioni delle ultime settimane c'è ancora molto da fare: c ...