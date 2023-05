' Italia Loves Romagna' | ecco i cantanti che si esibiranno a Campovolo

Sono passati ben 11 anni da 'Emilia, ma l'non dimentica la Romagna. La musica italiana torna ad unirsi in un nuovo concerto evento per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dalle alluvioni dei ...Romagna', il concerto - evento per sostenere la popolazione emiliana, si terrà il prossimo 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) e vedrà la partecipazione dei big della ...Ligabue, Laura Pausini, Elodie, Emma. E poi ancora, Gianni Morandi, Negramaro, Giorgia. Sono solo alcuni degli artisti che il 24 giugno si riuniranno a Campovolo (Reggio Emilia) per 'Romagna', il concerto benefico per l'Emilia - Romagna. La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dalla terribile alluvione, 11 anni dopo '...

Italia Loves Romagna, il concerto evento il 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo): biglietti e cantanti ospiti ...Anche se il peggio sembra essere passato, in Emilia-Romagna e in particolare nelle città e nei territori romagnoli colpiti dalle disastrose alluvioni delle ultime settimane c'è ancora molto da fare: c ...