Italia Loves Romagna | 15 Big della musica a Campovolo per il grande concerto-evento in sostegno degli alluvionati | ecco chi ci sarà

(Di lunedì 29 maggio 2023) Le terribili immagini dei giorni scorsiinhanno scosso ed emozionato milioni dini, molti volontari si sono recati nelle zone per spalare il fango dalle strade, dalle cantine e dalle case, altri stanno contribuendo economicamente con la donazioni. Anche il mondona ha voluto fare concretamente una operazione per sostenere la popolazioneche nasce il, che si terrà il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (). Quindici Big...

Sono passati ben 11 anni da 'Emilia, ma l'non dimentica la Romagna. La musica italiana torna ad unirsi in un nuovo concerto evento per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dalle alluvioni dei ...Romagna', il concerto - evento per sostenere la popolazione emiliana, si terrà il prossimo 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) e vedrà la partecipazione dei big della ......le 7 aziende che la compongono garantisce la gestione completa a livello strategico e operativo dell'Arena Eventi Reggio Emilia) esprime grande entusiasmo per l'annunciato eventoRomagna ...

'Italia Loves Romagna': i 15 big sul palco del Campovolo per gli alluvionati il Resto del Carlino

Tanti gli artisti che si esibiranno sul palco per l'evento musicale organizzato con lo scopo di aiutare le migliaia di persone colpite dall’alluvione ...Tanti gli artisti che si esibiranno sul palco per l'evento musicale organizzato con lo scopo di aiutare le migliaia di persone colpite dall’alluvione ...