Italia | i convocati in vista delle semifinali di Nations League

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’si prepara per gli impegni di giugno e soprattutto dunque per le finali di. Giovedì 15 giugno infatti gli Azzurri affronteranno la Spagna nella semifinale della competizione con fischio d’inizio alle 20.45. Intanto Roberto Mancini ha reso nota la lista deiche ha visto il ritorno di alcuni giocatori, tra cui Immobile che era rimasto ai box per infortunio in occasioneultime convocazioni, oltre a Zaccagni e Zaniolo. Andiamo dunque a vedere quale sarà il programma di avvicinamento dell’agli impegni previsti e la lista deie programma (Credit foto – pagina Twitter Nazionalena calcio)Questa la lista deiin ...