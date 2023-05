Istat | positivo ad aprile con i Paesi extra Ue | +1 | 216 miliardi

Leggi su panorama

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ad2023 il saldo commerciale con iUe èe pari a +1.216 milioni. Lo rende noto l’, che per lo stesso mese stima, per l’interscambio commerciale con iUe, una diminuzione congiunturale per le esportazioni (-2,1 per cento) e un marcato aumento per le importazioni (+13,9 per cento). La diminuzione su base mensile dell’export è spiegata dalla riduzione delle vendite di beni di consumo durevoli (-7,8 per cento) e non durevoli (-7,6 per cento) e di beni intermedi (-7,2 per cento); mentre aumentano le esportazioni di beni strumentali (+7,5 per cento) ed energia (+4,7 per cento). Dal lato dell’import, si rilevano aumenti congiunturali per tutti i raggruppamenti. «L’export verso iUe – ...