Istanbulspor-Adana Demirspor martedì 30 maggio 2023 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il crollo interno contro il Besiktas è un risultato indolore per l’di Montella, che è già matematicamente quarto in classifica e fa il tifo per il Fenerbahce nella finale di coppa per poter festeggiare una qualificazione europea che sarebbe storica per il club. Nel frattempo a 3 giornate dalla fine della superlig turca i Mavi ?im?ekler sono impegnati InfoBetting: Scommesse Sportive e