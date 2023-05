Isola dei Famosi | puntata del 29 maggio 2023 | chi verrà eliminato? Il verdetto dei sondaggi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 29 maggio 2023) Questa sera, lunedì 29, andrà in onda su Canale 5 la settimade “L’dei“, il reality show condotto da Ilary Blasi. L’esito del televoto porterà all’eliminazione un altro concorrente. Al momento sono cinque i naufraghi in nomination. Scopriamo insieme chi sono, e alcune anticipazioni sull’appuntamento odierno.dei, anticipazioni 29: Paolo Noise ospite in studio Nel corso dellaodierna dell’deil’attenzione sarà principalmente focalizzata sui naufraghi in nominazione e quindi a rischio eliminazione, che ad oggi sono: Pamela Camassa, Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Corinne Clery. L’esito del ...