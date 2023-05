ISOLA DEI FAMOSI | PUNTATA 7 | LA CHIUSURA DELL’ISOLA DI SANT’ELENA E TANTE SFIDE

(Di lunedì 29 maggio 2023) In prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Nel corso dellain onda questa sera ci sarà una vera e propria resa dei conti fatta di, duelli e confronti fra i naufraghi, sempre più vicini alla finale. Helena Prestes, inoltre, avrà la possibilità di consumare la sua “vendetta” nei confronti di Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia con una prova che la vedrà battersi contro le tre naufraghe. Non solo, Marco Mazzoli sarà protagonista di una tentazione. Il naufrago, infatti, sarà aiutato “a distanza” dal compagno di avventura Paolo Noise: fino a che punto dovrà spingersi pur di ...

I voti di lista non potranno che confermare l'avanzatapatrioti, la tenuta della coalizione ... Se il partito della Schlein è reduce da una serie di sconfitte abbastanza evidenti nell', per i ...Un conteggio da cui sono esclusi i medici dell'caraibica che rappresentano comunque "una ... "I curriculaprofessionisti in arrivo - continua il governatore - sono stati già validati dalla ...... un gruppo di subacquei e biologi ha effettuato un sopralluogo per mappare la presenza di reti intorno all'di Giannut ri. Successivamente, a partire dal 24 maggio, Giornata EuropeaParchi ,...

Tensioni in Honduras fra i naufraghi: ancora una lite tra Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery: ecco cosa sta succendo ...Momenti di tensione all'Isola dei Famosi. Ancora una volta Nathaly Caldonazzo ha discusso animatamente con Corinne Clery. L'attrice ha accusato Nathaly di aver imposto ai naufraghi ...