Isola dei Famosi | Cristina Scuccia vuota il sacco | con chi è fidanzata

(Di lunedì 29 maggio 2023)è tra le protagoniste di questa nuova edizione de L’dei. La sua partecipazione al reality, a due anni dal ritiro della vita ecclesiastica, è finita subito sotto i riflettori. E sembra che non stia deludendo le aspettative del pubblico. La naufraga si è lasciata andare in diretta anche a qualche confessione sulla sua vita privata. Da settimane Ilary Blasi a L’deitenta di rubarle qualche dettaglio in più sulla suo nuova vita, maha tenuto duro fin troppo. Finalmente, adesso la naufraga ha deciso di rivelare qualche dettaglio in più sulla sfera sentimentale e finalmente ha ammesso di essere. Anche se sembra ancora top secret l’identità della sua dolce metà. Ecco cosa ...

Elegantissima Ilary Blasi in total black durante la diretta della settima puntata dell'Famosi , ha accolto, come sempre, in studio gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, riempiendoli di complimenti, quest'ultimo però ha commesso una gaffe clamorosa., diretta 29 ...Nella maggior partegrandi centri - Sicilia esclusa - il primo turno si è tenuto il 14 e il 15 maggio, i ballottaggi il 28 e il 29 maggio. Nell', così come in Sardegna, il primo turno si è ...... L'ex rugbista si difende dagli attacchi: 'Non sono una persona che scava sotto per mangiare sopra' Non sono mancati litigi tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero , due naufraghi de L'Famosi .

Nel corso della settima puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato.È in arrivo il settimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”. Come sempre, Ilary Blasi vi aspetta insieme ai due opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, per commentare insieme le avventure dei N ...