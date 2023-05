Isola dei Famosi | Cristina Scuccia | Ho un grande desiderio di maternità

(Di lunedì 29 maggio 2023) All'deisi è messa in gioco con Marzo Mazzoli al quale ha confessato di dover diventare madre.

In confessionale, la Scuccia ha poi proseguito: Scopri le ultime news sull 'Famosi'Il dirittobambini a sopravvivere e prosperare è minacciato dai rischi e dagli shock climatici ... inondazioni sull'di Mindanao. Oltre 90 vittime La pioggia e il vento sono stati più ...L'opinionista dell'Famosi ha dichiarato: 'Cara Arisa , una mamma può essere dolce o severa, ma deve esserlo con tutti i figli. Non deve fare figli e figliastri lasciando indietro uno...

All'Isola dei Famosi, Cristina si è messa in gioco con Marzo Mazzoli al quale ha confessato di dover diventare madre.Vladimir Luxuria è da sempre una delle figure di spicco della comunità LGBTQ+ e non è potuta restare in silenzio quando è venuta a conoscenza dei commenti ...