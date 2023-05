Isola dei Famosi | anticipazioni stasera | Helena contro tre naufraghe | chiude l’Isola di Sant’Elena

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ci siamo, tutto pronto per un altro imperdibile e frizzante appuntamento con l’dei. Il reality targato Mediaset torna puntale come sempre anche questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.30. Nel corso della trasmissione al fianco di Ilary Blasi – che guiderà il pubblico da casa nelle vicissitudini dei naufraghi- anche gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Anche questa sera le emozioni e i colpi di scena – pronti a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso – non mancheranno! Ma cosa vedremo nel corso della puntata? Ecco qualche anticipazione. Televotodei2023, chi viene eliminato tra Nathaly, Corinne, Pamela, Mazzoli e Luca? Sondaggi e percentuali Ledella puntata didell’dei ...