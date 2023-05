Isa Barzizza non c’è più | addio alla soubrette musa di Totò

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’attrice Isa, affascinantedella rivista dell’immediato secondo dopoguerra, leggiadra e spiritosa ‘sp’ die di altri comici al cinema, come Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo Dapporto, è morta domenica 28 maggio all’età di 93 anni a Palau (Sassari). L’annuncio della scomparsa è stato dato su Facebook, come riporta l’Adnkronos, da don Paolo Pala, parroco di Palau: l’attrice si era trasferita in Sardegna da più di 40 anni. “Comunico che è venuta a mancare la nostra compaesana acquisita, cittadina onoraria di Palau.figlia Carlotta, al genero Gigi, ai nipoti Martino e Nicola vadano le nostre più affettuose condoglianze”, ha scritto il sacerdote, che oggi pomeriggio, alle ore 17, celebrerà il funerale nella chiesa del Redentore. Nata a Sanremo (Imperia) ...

Palau Si è spenta a 93 anni nella sua casa a Palau, Isa Barzizza, protagonista del cinema e spesso spalla di Totò. A dare l'annuncio è stato don Paolo Pala, parroco di Palau, in un post…