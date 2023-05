Isa Barzizza è morta | la soubrette e musa di Totò aveva 93 anni

(Di lunedì 29 maggio 2023) L'attrice Isa, spiritosaprincipalmente nota per essere stata la 'spalla' di, si è spenta questa domenica all'età di 93. Isadomenica 28 maggio all'età di 93: la scomparsa della celebredi, che viveva in Sardegna da più di 40, è stata annunciata su Facebook da don Paolo Pala: "Comunico che è venuta a mancare la nostra compaesana acquisita, cittadina onoraria di Palau." "Alla figlia Carlotta, al genero Gigi, ai nipoti Martino e Nicola vadano le nostre più affettuose condoglianze. Isa è stata protagonista dello spettacolo e del cinema, spalla leggiadra del grande, figlia del musicista Pippo ...

è morta domenica 28 maggio all'età di 93 anni: la scomparsa della celebre soubrette e musa di Totò , che viveva in Sardegna da più di 40 anni, è stata annunciata su Facebook da don Paolo ...Estratto dell'articolo di www.repubblica.it7 Addio a. L'attrice è morta a 93 anni a Palau, in provincia di Sassari. Aveva iniziato giovanissima la sua carriera in teatro e nel varietà e fu ironica spalla e ...È morta all'età di 93 anni l'attrice, musa di Totò, che da oltre 40 anni viveva in Sardegna. Ad annunciarlo, su Facebook, don Paolo Pala, parroco di Palau: 'Comunico che è venuta a mancare la nostra compaesana acquisita, ...

Isa Barzizza, morta l'attrice musa di Totò nella sua casa a Palau: aveva 93 anni ilmessaggero.it

È morta all’età di 93 anni l’attrice Isa Barzizza, musa di Totò, che da oltre 40 anni viveva in Sardegna. Ad annunciarlo, su Facebook, don Paolo Pala, parroco di Palau. “Comunico che è venuta a mancar ...Morta Isa Barzizza, ci lascia la musa di Totò. Scoperta in principio da Macario, l'attrice di rivista, cinema e televisione aveva 93 anni ...