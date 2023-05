Iran-Afghanistan | scontri al confine | video

Related Articles Around the Web- The New York Times Almeno 3 vittime in una sparatoria al confine- Il ... L'si sta facendo largo in- Il PostIl picco raggiunto inè dovuto in larga parte all'aumento delle condanne emesse per omicidio e ..., Bangladesh, Barbados, Cina, Gambia, Ghana, Guyana, India, Indonesia, Iraq, ...Donne senza futuro in. Cosa si può fare per manifestare loro la nostra solidarietà Onestamente non è un problema di facile soluzione e non penso che potrà essere risolto in poco ...

Iran, almeno due morti in uno scontro al confine con l'Afghanistan la Repubblica

Un totale di 18 checkpoint, basi e punti di forza del confine iraniano sono stati catturati o distrutti dalle forze afghane, senza molta resistenza da parte delle truppe locali ...Secondo le autorità iraniane Kabul avrebbe violato un trattato del 1973 che la impegna a cedere parte delle risorse idriche del fiume Helmand ...