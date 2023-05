Investire in BTP | cosa spettarsi dall’asta del 30 maggio

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il Ministero del Tesoro ha annunciato l’asta di 3 BTP per la giornata di martedì 302023. Scopriamo quali sono le caratteristiche delle emissioni. Il calendario ed il programma delle aste BTP si sta realizzando e sostanziando man mano che trascorrono i mesi. Archiviato un anno 2022 poco remunerativo sotto il profilo dei BTP e dei BOT, finalmente l’anno 2023 si preannuncia essere un anno particolarmente ricco e anche remunerativo dal punto di vista del mercato obbligazionario. La finalità del Governo Meloni è quella di rimettere in moto l’economia tricolore, gestire la crisi di fiducia sul mercato obbligazionario italiano e ridurre il disavanzo di bilancio. Per questo, il Tesoro mira a collocare nuove forme di risparmio per rispondere a esigenze di raccolta di denaro, proponendo nuovi e più interessanti rendimenti ai risparmiatori. Mercato obbligazionario: ...

Futura 2030, conviene comprarli Con quali vantaggi Il prezzo attuale e perchéLa strategia del governo La strategia dell'esecutivo è chiara: far detenere ai cittadini quanti più ...Tanto per darvi un'idea, ila 3 anni offre al momento un rendimento netto in area 3,25%. L'obiettivo della banca con l'emissione delle obbligazioni Illimity consiste nel finanziare la crescita e ...Oggi la domanda giusta sui risparmi quale dovrebbe essere Quanto mi dai con ilValore o con quale strumento finanziario è più logico che io investa Provate a rispondervi, provate a costruire il ...

BTp Valore Giugno 2023: Rendimenti e Caratteristiche. Conviene ... Affari Miei

Tutto pronto per il Btp Valore, il nuovo titolo di Stato pensato per i piccoli investitori con possibili rendimenti alti e l'obiettivo di spostare quote rilevanti del debito del Paese in ...È meglio investire in un conto deposito o in un BTP Scopriamo quali sono le differenze tra i due prodotti per scegliere con intelligenza.