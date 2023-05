Investimenti strategici in Campania | nuovi dettagli in arrivo per le aziende

(Di lunedì 29 maggio 2023) Arrivano direttamente dalla Regionesul piano diper il potenziamento e l’innovazione del sistema produttivo locale. Di tutte le possibilità messe a disposizione dal bando, parla L’incentivo del Lunedì di questa settimana. Le risorse a disposizione Partiamo dalle risorse messe a disposizione, che, complessivamente sono 110 milioni di euro. Le fonti di finanziamento per gliinsono molteplici: 50 milioni dal PRFESR 2021 – 2027 – Azione 1.3.1 “Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese” 25 milioni dal PRFESR 2021/2027 – Azione 1.1.1 “Rafforzare e qualificare la ricerca e ...

Investimenti strategici in Campania: nuovi dettagli in arrivo per le ...

