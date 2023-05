Inter | Pastorello su De Vrij | «Trattativa per il rinnovo aperta | ma…»

(Di lunedì 29 maggio 2023) Federico, agente di Stefan De, ha parlato del possibiledell’olandese con l’. I dettagli Federicoha parlato del futuro di Stefan Decon l’a margine dell’evento Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione. PAROLE – «Mi aspetto un mercato quest’anno soddisfacente, anche le tre finaliste italiane stanno dando energia al movimento. Effettivamente i club italiani stanno crescendo sempre di più, sia per l’ingresso di proprietà straniere che italiane. De? Lui è in scadenza di contratto. Ci sono trattative in corso con l’, ma essendoci ancora la finale di Champions da giocare i calciatori sono concentrati su quella. I discorsi sono rimandati a dopo la ...

Federico, agente di Stefan De Vrij, ha parlato del possibile rinnovo dell'olandese con l'. I dettagli Federicoha parlato del futuro di Stefan De Vrij con l'a margine dell'evento Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione. PAROLE ......dal suo agente, infatti, negli ultimi mesi l'ex Lazio ha ricevuto diverse proposte per l'addio a zero anche da campionati esteri, in particolare da quello spagnolo. Calciomercato, l'...Secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport , tra l'agente del difensore,, e l'sono andati in scena diversi incontri. La fumata bianca sembrava vicina già a febbraio, ma ...

TMW - De Vrij in scadenza Pastorello: "Trattativa con l'Inter, ma tutto rimandato a dopo Istanbul" TUTTO mercato WEB

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'agente di Stefan De Vrij, Federico Pastorello, ha fatto il punto sul contratto del difensore dell'Inter, in scadenza a giugno. "Lui ...