Inter | Onana | «Champions? City favorito | ma noi moriremo in campo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 maggio 2023) André, portiere dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista della finale dicontro il ManchesterAndré, portiere dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. LE PAROLE – «Handanovic? Giocare undici anni per questa squadra non è semplice, il rapporto con lui è fenomenale. Per me è un onore allenarmi con lui. Se ricordate, la prima partita che ho giocato contro il Bayern Monaco ho detto che questa squadra poteva fare la storia., ma noiin».