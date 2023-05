Inter | oggi si festeggiano le nozze di Lautaro e della sua Agustina | c'è anche Messi? FOTO

Attesa è tutta rivolta all'arrivo di Lautaro Martinez, attaccante dell', campione del Mondo ... Dopo la cerimonia con rito civile in gran segreto a Milano lo scorso 12 maggio,amici e parenti ...... società interamente partecipata dal Comune di Milano, ha approvatoil bilancio d'esercizio al ... La Centrale dell'Acqua, location dedicataalia a formazione e cittadinanza, ha registrato una ...Come a Madrid nel 2010, mercoledì la ripresa, ma gli infortunati non si fermano e puntano Istanbul Dal ko col Monza alla dominantedi: le 6 settimane in cui è cambiato tutto PROMO ...

Inter, oggi Cda: si parlerà anche dello sponsor. Finale Questa l’ipotesi. Prossimo anno… fcinter1908

L'Inter potrà contare su un importante talismano per la finale di Istanbul: la UEFA ha deciso che si giocherà così ...Nell’ultimo periodo, al Filadelfia, si sono svolti allenamenti particolari e quindi mirati sulle conclusioni da fuori area e da dentro: al termine di ogni allenamento Ivan Juric prova… Leggi ...