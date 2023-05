Inter | Marotta | 'Istanbul motivo d'orgoglio | la giocheremo fino in fondo Ecco come si gestisce una società'

Intanto è bello pensare che finalmente l'si ritrovi col problema di non saper chi scegliere ... ma perché entrambi sono parecchio forti; è la riprova che la rosa messa insieme da- ...Giuseppe, amministratore delegato dell', ha parlato a Varese7Press dell'imminente finale di Champions League Giuseppe, amministratore delegato dell', ha parlato a Varese7Press. PAROLE ...Ai microfoni di Varese7Press durante un convegno sulla sostenibilità economica dello sport, Beppeha parlato anche della finale di Champions League trae Manchester City : ' Per noi è motivo di grande orgoglio. Affrontiamo un avversario di tutto rispetto che scenderà in campo da ...

Calciomercato Inter | Boom Lukaku, Marotta prova il botto da 85 milioni Cittaceleste.it

Nonostante un finale di stagione esaltante l'Inter non avrebbe intenzione di bloccare il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea.