Inter | Inzaghi e il piano anti City

(Di lunedì 29 maggio 2023) Mancano 90? della Serie A ma le energie e la testa dell’sono tutte proiettate alla partita di Champions contro il ManchesterMancano 90? della Serie A ma le energie e la testa dell’sono tutte proiettate alla partita di Champions contro il Manchesterstarebbe già studiando ilpartita per mettere in difficoltà Guardiola, ovvero pensa ad attacchi rapidi e in verticale per entrare nella difesa dei citizens. L’unico dubbio è rappresentato da chi farà coppia con Lautaro: al momento è Dzeko a essere in vantaggio, ma Lukaku sta dimostrando un’ottima condizione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Difatti, come riporta fichajes.net, l'è tornata a pensare all' ex Ajax, particolarmente apprezzato da Simone. Sa che potrà averlo a prezzo di saldo a inizio mercato, o pensando ad un ......'ha giocato 17 partite, in media una ogni 3 giorni e mezzo, cioè 3 a settimana per 8 settimane. Battendo l'Atalanta e centrando aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions,...... è matematicamente qualificata l'dopo il successo sull'Atalanta. Il Milan, oltre al posticipo ... Sarri (che nel finale si fa espellere per proteste) si riprende il secondo posto eora ...

ll futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere: a fine stagione il suo prestito all'Inter scadrà e l'attaccante è atteso dal Chelsea ...L'attaccante belga sta attraversando un ottimo periodo di forma, e i numeri testimoniano la sua crescita costante ...