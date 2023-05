Inter | ag Acerbi | 'Dobbiamo ancora iniziare a parlare | ecco quando lo faremo'

... per lui che aveva sostituito De Vrij (passato all'nel Luglio del 2018) in maniera ... E' il 19 Luglio 2022, nuova stagione, nuovo ritiro, ma vecchie abitudini,non riesce nemmeno ad ...Inizio veemente da parte dell'con i nerazzurri già in vantaggio dopo appena quaranta secondi: lancio lungo diper Lukaku che stoppa la palla e serve Lautaro che offre un uno due ...... Fiorentina edcome protagoniste. Poi sarà il momento di restituire la ribalta alle nostre ... A centrocampo, oltre alle certezze Jorginhho, Verratti e Barella (che insieme ad, Dimarco, ...

Pagelle Inter: Acerbi prove per Haaland, Dimarco spina nel fianco, solito Barella Tuttosport

Inter, Pastorello parla di Champions e del futuro di Acerbi. L'Inter, così come la Roma e la Fiorentina, è una delle tre squadre italiane finaliste in Europa. I nerazzurri, dopo aver suggellato la qua ...