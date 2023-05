(Di lunedì 29 maggio 2023) Recep Tayyip Erdo?an confermato per un nuovo mandato di cinque anni in Turchia, il Partito popolare vince le elezioni regionali e amministrative in Spagna, Bola Tinubu s’insedia come presidente della Nigeria. Leggi

... o comunque di non limitare, i propri spostamenti2023. Il problema, però, è che l'inflazione ... ma come si può risparmiare per non dover rinunciare alle vacanzebisogna avere il più ..., secondo quanto emerge dall'analisi mensile sulla congiuntura realizzata dal centro studi di Confindustria , la crescita dell'Italia proseguesecondo trimestre ma a ritmi più moderati, ...Dicevano 'Ve lo meritate'': il racconto di Ultima generazione, il conflitto non è terminato ... campi per sfollati, allevamenti avicoli e aree residenzialinord - ovest del paese. C'è poi ...

Intanto nel mondo Internazionale

Recep Tayyip Erdogan confermato per un nuovo mandato di cinque anni in Turchia, il Partito popolare vince le elezioni regionali e amministrative in Spagna, Bola Tinubu s’insedia come presidente della ..."Napoli e Lazio, intanto, confermano che in Italia non abbiamo soldi, non ci sono stadi ma abbiamo le competenze". Così scrive Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.com, sui ...