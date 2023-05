Insegnante vuole interrogarlo Studente la ferisce con un coltello Valditara | Psicologo a scuola

Leggi su iltempo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Una professoressa è stata ferita con un'arma da taglio alla testa e a un avambraccio da unodi unasuperiore di Abbiategrasso, in provincia di Milano. Dalle prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta ae il ragazzo è stato fermato. I carabinieri della locale stazione, secondo quanto riferito da fonti investigative, stanno ricostruendo quanto accaduto. Ha 16 anni il ragazzo responsabile dell'aggressione alla professoressa di unadi Abbiategrasso, in provincia di Milano, l'Iis Emilio Alessandrini, in via Einaudi. Il 16enne è stato bloccato in sicurezza dai carabinieri. Il ragazzo, con una pistola giocattolo, avrebbe anche intimato ai compagni di uscire dall'aula, senza ferirne nessuno. All'arrivo dei carabinieri, il 16enne non ha fatto resistenza lasciando la pistola sul banco, ben ...