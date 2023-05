(Di lunedì 29 maggio 2023)ricomincia da Matey Kaziyski. Sua maestà la pallavolo in Italia e in Europa a partire dal 2008, quando celebrò il suo primo scudetto italiano con la maglia del Trentino Volley. Sono passati ...

Infinito Kazyiski ora lancia Milano: "L'inizio di un ciclo come Trento" La Gazzetta dello Sport

Il bulgaro ha giocato da protagonista la stagione cambiando anche ruolo. L’allenatore se ne va da vincente. Sbertoli, Michieletto e Lavia grandi realtà e Laurenzano promosso al primo colpo ...