Attimi di terrore durante la 500 Miglia di Indianapolis. A 16 giri dalla fine, il gravetra Felix Rosenqvist e Kyle Kirkwood: la ruota dell'auto di Kirkwood supera addirittura le reti sfiorando il ...A tyre flew OVER the FENCE at the500 #INDYCAR #SkySportNZ pic.twitter.com/9wjYEwe4WI ...le rassicurazioni sulle condizioni di salute di entrambi i protagonisti di questo orribile, ...Scontro brutale quello alla500 che ha visto coinvolti Kirkwood e Rosenkvist . Proprio quest'ultimo ha impattato le barriere finendo poi in testacoda. Una volta accaduto ciò la vettura è finita al centro della pista e nulla ...

Indy, incidente da paura: auto capovolta e la ruota vola in tribuna La Gazzetta dello Sport

Il pilota del Tennessee aggiunge il successo nella corsa del Memorial Day a due titoli Indycar alla fine dello scorso decennio ...Miracolo alla 500 miglia di Indianapolis: la gomma vola dopo l'incidente tra Rosenqvist e Kirkwood verso gli spettatori, in tribuna. L'epilogo senza danni e feriti era impensabile ...