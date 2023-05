Induce a forza l’amica a partorire al settimo mese di gravidanza | poi la uccide e le ruba il neonato per spacciarlo come figlio suo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ha indotto ail parto di un’amica aldi, quindi l’ha uccisa e si è appropriata del bimbo appena nato spacciandolo per suo. L’incredibile storia haprotagonista Gloria Estefany Ramírez Carías, una giovane studentessa di infermieristica 22 anni, residente nel comune di San Antonio del Monte del dipartimento di Sonsonate, in El Salvador, ora condannata a 60 anni di carcere da un tribunale locale. Coma racconta il quotidiano El Mundo, il 22 luglio 2022, ha circuito un’amica, identificataVictoria H. di 21 anni incinta di sette mesi, le ha provocato ail suo parto e poi l’ha uccisa, per recarsi quindi nell’ospedale Jorge Mazzini di Sonsonate, dove ha presentato il...

L'orrore ha scioccato El Salvador, ma l'efferatezza dell'azione criminale di Gloria Estefany Ramírez Carías ha fatto sì che la notizia abbia varcato i confini nazionali del paese centroamericano: cond ...