“Indiana Jones e il quadrante del destino” di James Mangold

e l'ultima crociata: Vic Armstrong, stuntman uffiaciale di Harrison Ford, si è dovuto particolarmente mettere alla prova per girare la scena in cui dal cavallo salta in coda al treno. L'...Harrison Ford con la Palma d'Oro d'onore per celebrare la sua strepitosa carriera: gli è stata consegnata durante la premiere di 'e il quadrante del destino' a Cannes 2023 (foto Ansa) ...- Infine la zona di Mammoth Lakes , località sciistica rinomata in tutti gli Stati Uniti per le precipitazioni di neve annuali generalmente superiori ai 9 metri. La vetta innevata di ...

Indiana Jones e il Quadrante del Destino - Recensione: il tempo di ... CineFacts

Ci resteranno nel cuore la commozione del duro Harrison Ford e l’invito a non mollare l’impegno di Ken Loach. Ma dimenticheremo con gioia la “macchina del ...Momenti indimenticabili, star audaci e iconiche e qualche “flop”: cosa resterà del Festival di Cannes 2023 (per noi comuni mortali).