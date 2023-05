Incidente sul lavoro oggi a Bari | operaio muore folgorato a 58 anni

Leggi su italiasera

(Di lunedì 29 maggio 2023) (Adnkronos) – Unè morto in unsulnel barese. Il 58enne stava facendo delle ristrutturazioni nella zona industriale in via Casamassima a Capurso, in provincia di. La vittima, per cause da accertare, dopo essere entrato in una cabina elettrica dell’alta tensione, è rimasto. La segnalazione ai carabinieri di Capurso e al personale Spesal è arrivata da un altropresente sul posto. Sono in corso tutte le indagini connesse all’sul. L'articolo proviene da Italia Sera.