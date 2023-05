Incidente sul lavoro | morto operaio di 58 anni nel Barese | folgorato in una cabina elettrica

(Di lunedì 29 maggio 2023) Pasquale Pipino stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un'azienda della zona industriale di Capurso, in via Casamassima: sul posto i Carabinieri e lo Spesal

Un operaio è morto in unlavoro nel barese. Il 58enne stava facendo delle ristrutturazioni nella zona industriale in via Casamassima a Capurso, in provincia di Bari. La vittima, per cause da accertare, dopo ...L'è avvenuto in via Casamassima. La vittima - si apprende dai carabinieri - stava ... La segnalazione ai carabinieri di Capurso e al personale Spesal è giunta dall'altro operaio presente...

