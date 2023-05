Incidente dopo la serata in discoteca | morti tre giovani | il 28enne alla guida non aveva la patente

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tre vite spezzate in una notte da incubo. L'di Torricella di Magione, in Umbria , è costato la vita a due ragazze di 16 anni, Ana e Nika. Con loro è morto anche Julio Cesar Vera Quinonez, ...

... conquistata all'ultimo giro a disposizione,l'esposizione di ben tre bandiere rosse nel ...le rassicurazioni sulle condizioni di salute di entrambi i protagonisti di questo orribile, si ...L'si è verificato lunedì 29 maggio, durante la mattinata, nella fermata Bonola, attorno ... Il personale medico è in arrivo per portare soccorsoun tentativo di suicidio. In alternativa ...I quattro stavano tornando a casauna serata in discoteca. L'è avvenuto sul raccordo Perugia - Bettolle, lungo la carreggiata che porta verso il capoluogo umbro, in località Torricella ...

Autostrada chiusa per 6 ore dopo l'incidente CasertaNews

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...PERUGIA - Tre vite spezzate in una notte da incubo. L'incidente di Torricella di Magione, in Umbria, è costato la vita a due ragazze di 16 anni, Ana e Nika.