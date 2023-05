Incidente al concerto per Bruce Springsteen | cosa è successo sul palco

...della Repubblica di Perugia aprirà un fascicolo esplorativo per chiarire le cause dell'... ← Borgo Band, sotto la Torre di Pretola il beldella storica Filarmonica Ballottaggio, ...E a essere protagonista di un piccolodi percorso sul palco è stato Bruce Springsteen , ... " Goodnight everybody! ", quasi a voler salutare il pubblico e chiudere il. Ma pochi ...Piccolosul palco sabato sera per Bruce Springsteen, impegnato in undel suo tour alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Durante l'esecuzione di 'Ghosts' il 73enne rocker inciampa su uno ...

Incidente al concerto per Bruce Springsteen: cosa è successo sul ... ilGiornale.it

Il Boss si stava esibendo ad Amsterdam quando è inciampato e caduto sul palco. Soccorso da alcuni musicisti, Springsteen ha scherzato con il pubblico ...Il Boss era impegnato in una data alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam e durante il concerto, dopo l'esecuzione di "Ghost" è inciampato in un uno scalino del palco. Il 73enne rocker è ruzzalato a ter ...