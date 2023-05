Incidente a Pomezia | bimba estratta dalle lamiere di un furgone | atterra l’elimanbulanza

(Di lunedì 29 maggio 2023)– La sala operativa del comando di Roma ha inviato in via Arno, a, la Squadra 22/A per unstradale tra uned un camion. Nell’impatto rimaneva coinvolta una bambina del 2017 che si trovava all’interno del. Il personale VVF prontamente intervenuto ha estratto la bambina affidandola alle cure del 118 per il trasporto in eliambulanza presso l’Ospedale Bambino Gesù. Sul posto le forze dell’ordine. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le ...

... che hanno eseguito i rilievi sul luogo dell', a dare delle risposte. La salma di Andrea D'... non hanno riportato ferite gravi e sono stati portati in ospedale, al Sant'Anna di, per ...... anche la polizia locale di Ardea che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'. Pesanti, invece, i disagi alla circolazione con decine di pendolari diretti ae ...L'si è verificato all'incrocio fra via Severiani con via delle Mimose. Per la vittima non ... Gli operai, invece, sono stati portati in ospedale a. Al volante dell'auto c'era un 25enne ...

Incidente tra furgone e camion in via Arno a Pomezia, una bambina di sei anni è rimasta coinvolta ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale ...Una bambina di sei anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Arno a Pomezia, centro in provincia di Roma. Lo scontro ha coinvolto un camion e un furgone su cui era ...