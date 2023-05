Inchiesta Covid | Conte e Speranza salvi? La decisione della procura

Leggi Anchea Bergamo, il reato di epidemia colposa e i precedenti in Cassazione: perché persino il pm teme che l'finisca in un flop Nel registro degli indagati della procura di ......dei Ministri di archiviare l'indagine nei confronti dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Sanità Roberto Speranza finiti indagati per la gestione della prima ondata dinella ......dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza indagati per la gestione della prima ondata dinella bergamasca. Lo si apprende da fonti legali. L'...

Inchiesta Covid, procura Brescia chiede archiviazione per Conte e Speranza TGCOM

L'ex premier e l'ex ministro della Salute indagati a Bergamo per omicidio colposo ed epidemia colposa per la gestione delle prime fasi della pandemia ...(Adnkronos) – La procura di Brescia ha chiesto al tribunale dei Ministri di archiviare l’inchiesta nei confronti dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza indagat ...