(Di lunedì 29 maggio 2023) In una città vicino a Pretoria: quindici persone sono morte e il problema è l'inquinamento dell'acqua, mai affrontato seriamente

In Sudafrica è stata dichiarata un’epidemia di colera Il Post

In Sudafrica il bilancio ufficiale delle morti per colera è salito a 21 e quello dei ricoverati è di 179. Lo riferiscono media sudafricani. L'epicentro dell'epidemia resta Hammanskraal, un sobborgo di ...