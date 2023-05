In Spagna la sinistra ha perso alle elezioni locali

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il centrodestra si è imposto quasi ovunque, anche in regioni e città storicamente dei Socialisti, e per il governo Sánchez è un problema

... i popolari mettono ko i socialisti E' stata un'ecatombe il voto di ieri, domenica, in, per ... nonostante i sondaggi dessero risultati molto ravvicinati tra i blocchi di destra e di. E ...Il partito di estrema destra raddoppia, passando dal 3,5 a oltre il 7 per cento, mentre l'estremadei movimenti legati a Podemos e i liberali di Ciudadanos quasi scompaiono. I socialisti ...- - > . A sei mesi dalle elezioni nazionali inlaarretra e non convince. Alle amministrative infatti si registra la sconfitta dei socialisti del premier spagnolo Pedro Sanchez e dei suoi alleati di. In alcune delle ...

Elezioni in Spagna, la destra strappa Valencia e Siviglia alla sinistra | Madrid resta ai popolari TGCOM

Il centrodestra si è imposto quasi ovunque, anche in regioni e città storicamente dei Socialisti, e per il governo Sánchez è un problema ...Le elezioni regionali e amministrative premiano il Partito popolare: una spinta importante in vista del voto nazionale di fine anno. Raddoppia il partito di estrema destra, quasi scompaiono Podemos e ...