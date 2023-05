In Romagna si torna a viaggiare in treno

(Di lunedì 29 maggio 2023) su Tg. La7.it - Da oggi siinda Bologna a Ravenna e da Bologna a Rimini. E sempre oggi in Emilial 'allerta per criticita' idraulica passa da ...

Da oggi sia viaggiare in treno da Bologna a Ravenna e da Bologna a Rimini. E sempre oggi in Emilial 'allerta per criticita' idraulica passa da arancione a gialla . Sono piccoli passi verso il ...... responsabile Salute mentale e dipendenze della Regione Emilia- l'intervento psicologico è ... 'La paura fa scattare una modalità di pensiero e di azione del cervello chea uno stato ...dal nostro inviato VALLE DEL SANTERNO Piove all'alba ela paura dell'acqua. Ma dura poco: ora picchia il sole e sale forte l'odore di terra smossa, di fango che si ...

Torna il maltempo. Allerta rossa sull'Emilia Romagna, gialla in 5 regioni AGI - Agenzia Italia

Da oggi si torna a viaggiare in treno da Bologna a Ravenna e da Bologna a Rimini. E sempre oggi in Emilia Romagna l'allerta per criticita' idraulica passa da arancione a gialla. Sono piccoli passi ver ...dal nostro inviato S. AGATA SUL SANTERNO (RAVENNA) Il rumore dell’acqua che scroscia dalla doccia si fa insopportabile: ricorda l’ondata del fiume, il tonfo nella notte buia delle auto ...