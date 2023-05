In Polonia Duda firma legge contro l' ex premier Tusk

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il presidente polacco Andrzejhato oggi laversacon la quale presto sarà convocata inuna commissione statale in grado di eliminare dalla vita pubblica i personaggi ...

Il presidente polacco Andrzej Duda ha firmato oggi la controversa legge con la quale presto sarà convocata in Polonia una commissione statale in grado di eliminare dalla vita pubblica i personaggi res ...L'obiettivo è eliminare dalla vita pubblica i personaggi responsabili delle «influenze russe» sulla sicurezza polacca fra il 2007 e il 2022 ...