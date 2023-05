Chisinau vuole l'Europa ma deve fare i conti conti con l'anima filo - russa sostenuta da Mosca. La presidente della, Maia Sandu , ha detto che presenterà al Parlamentoproposta di legge per creare un centro nazionale per l'informazione e la difesa dalla propaganda chiamato `Patriot´, volto soprattutto ...... si può ben dire che come per iTunes, le prime due classificate hannolandslide alle loro ... terzo in Slovenia, Finlandia, Irlanda; quarto nel Belgio vallone e in, quinta a Cipro, in ......5%, con picchi molto più alti tra i paesi dell'Est Europa (Ucraina,, Polonia) e dell'... "Lo scenario economico attuale ha evidenziatocarenza di manodopera legata alle dinamiche ...

In Moldavia una legge per contrastare la propaganda russa Globalist.it

Arrivavano dalla Moldavia dopo la promessa di un posto di lavoro, e invece venivano segregate e costrette a prostituirsi: arrestate due persone nel Casertano ...La Squadra mobile di Caserta ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei ...